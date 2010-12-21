Путін і Бурджанадзе: «У боротьбі проти фашизму ми були разом»

У Москві, на Поклінній горі, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН і лідер руху «Єдина Грузія» Ніно БУРДЖАНАДЗЕ відкрили пам`ятник «У боротьбі проти фашизму ми були разом».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, виступаючи на церемонії відкриття, В.ПУТІН заявив, що «ніхто не в силі посварити російський і грузинські народи, розірвати традиційні міцні людські духовні узи».

Він упевнений, що майбутнє - за добросусідськими й істинно партнерськими відносинами Росії та Грузії.

«Ми до цього щиро прагнемо в Росії. Ми з Вами разом обіцяли нашим ветеранам відновити пам`ятник, знищений у Кутаїсі, ми цих обіцянок дотрималися», - сказав він. (УНІАН: 19 грудня 2009 року в Кутаїсі було підірвано Меморіал Слави, присвячений Перемозі у Великій Вітчизняній війні. За словами представників грузинської влади, меморіал було підірвано, оскільки на його місці планується спорудити будівлю для парламенту Грузії, який вирішив частково перенести свою діяльність у друге за величиною місто Грузії - Кутаїсі. Під час вибуху майже стометрової залізобетонної конструкції загинула жінка та її 8-річна донька. Причиною трагедії стало порушення правил безпеки. Після цього В.ПУТІН запропонував відтворити цей пам`ятник у Москві.)

В.ПУТІН зазначив, що спільна робота зі створення монумента сприяла розвитку діалогу між громадянськими суспільствами двох країн.

«Я радий вітати у Москві наших гостей із Грузії – провідних політиків, громадських діячів, дорогих ветеранів. Для всіх нас російсько-грузинська дружба є величезною й безумовною цінністю», - сказав він.

За його словами, пам`ятник на Поклінній горі є даниною пам`яті подвигу предків, але разом із тим і свідченням «нашої спільної волі, твердої рішучості дбайливо зберігати правду про героїв, захищати її від цинізму, варварства й брехні, спільно протистояти націоналізму, ксенофобії, екстремізму, якими б зовні привабливими гаслами вони не оформлялися».

В.ПУТІН подякував усім, хто зробив внесок під час збору коштів на будівництво пам`ятника. За його словами, допомогу надавали не лише жителі Росії та Грузії, але й громадяни країн Співдружності та десятка інших держав.

У церемонії відкриття пам`ятника також взяли участь мер Москви Сергій СОБЯНІН і лідер руху «За справедливу Грузію» Зураб НОГАЇДЕЛІ.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2010 року під час спілкування з росіянами в прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського Союзу. «Тепер із приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на запитання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – понад 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого образити, за рахунок людських та індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - сказав він. За словами В.ПУТІНА, це зовсім не зменшує значення в спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.