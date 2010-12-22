Депутати вважають, що Податковий кодекс суперечить Конституції

21 грудня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755–VІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом КС, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців. Це спровокувало масові акції протестів підприємців.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент ухвалив у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Підприємці створили громадянський рух "Спільна справа" і заявили, що домагатимуться визнання Податкового кодексу неконституційним.

7 грудня генеральний координатор «Спільної справи» Олександр ДАНИЛЮК заявив, що юристи громадянського руху «Спільна справа» підготували подання до Конституційного Суду України щодо неконституційності процедури прийняття Податкового кодексу.

«Ми вже звернулися до представників парламентської опозиції з проханням невідкладно забезпечити необхідні 45 підписів народних депутатів під цим поданням до КСУ», - повідомив О.ДАНИЛЮК.