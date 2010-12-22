Янукович відновив пеню за борги з комунальних послуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Верховна Рада змінила статтю 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги»

Зокрема, її викладено в такий редакції: «Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року».