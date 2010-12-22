У Криму покарані учасники акції солідарності з московськими фанатами

Співробітники міліції притягали до адміністративної відповідальності трьох учасників несанкціонованої ходи к Сімферополі, яку близько 40 молодих людей намагалася провести 19 грудня на знак солідарності з російськими футбольними уболівальниками і в пам`ять одного з них, який загинув у Москві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Криму.

За даними міліції, група активістів вишикувалася у колону і рухалася по тротуару. У руках вони тримали два плакати з тканини чорного кольору з написами: «У пам`ять Єгора Свірідова» і «Ні вуличному беззаконню!», а також вигукували: «Поки ми єдині, ми непереможні!» і «Один за всіх і всі за одного!».

«Заявка на проведення акції в Сімферопольський міськвиконком не подавалася. Тобто, спочатку захід був несанкціонованим, а отже - незаконним... Протягом п`яти хвилин неправомірні дії громадян були припинені працівниками міліції. Було затримано 14 осіб, з них 7 неповнолітніх», - йдеться у прес-релізі.

Як пояснили затримані, вони хотіли взяти участь у ході, про час і місце збору довідалися з Інтернету.

«До адміністративної відповідальності притягають трьох осіб за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличної ходи і демонстрацій, а також за розпивання спиртних напоїв у громадському місці», - сказано у повідомленні.

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