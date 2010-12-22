Правозахиснику "шиють" наругу над держсимволами за картинку в ЖЖ

Координатору Вінницької правозахисної групи Дмитру ГРОЙСМАНУ висунуто офіційні обвинувачення за публікацію у його блозі зображення статуетки чоловіка з ерогованим фалосом, що лежить на Конституції України.

Про це Д.ГРОЙСМАН повідомив особисто у своєму ЖЖ.



Д.ГРОЙСМАНА звинувачують у скоєнні двох злочинів: вчиненні публічної наруги над державними символами України, а саме над державним гербом (ч. 1 ст. 338 ККУ), а також розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 1 ст. 301 ККУ) та розповсюдженні відеозображень порнографічного характеру повторно (ч. 3 ст. 301 ККУ).

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня міліція здійснила обшук у квартирі Д.ГРОЙСМАНА та офісі організації у Вінниці у зв`язку з нібито розповсюдженням порнографії. Організація, яку очолює Д.ГРОЙСМАН, документує випадки порушень прав людини, у тому числі катувань та жорстокого поводження з особами, які знаходяться в ув`язненні та психіатричних закладах. Організація також допомагає біженцям та шукачам притулку у якості партнера-виконавця Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

Після обшуку співробітники міліції вилучили три комп`ютери та всі папки з паперами, які містили базу даних усіх справ організації, у тому числі конфіденційну інформацію щодо заяв біженців та випадків катувань. У них також містилася конфіденційна інформація стосовно двох справ, які знаходяться на розгляді у Європейському Суду з Прав Людини.

19 жовтня Д.ГРОЙСМАН написав до вінницької прокуратури звернення, вимагаючи негайного розслідування незаконних дій з боку міліції підчас обшуку. Прокуратура не відповіла на його запит, хоча, відповідно до законодавства, до 30 жовтня або мала бути порушена кримінальна справа або надане письмове обґрунтування відмови у порушенні такої справи.

22 жовтня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА засудила дії українських державних структур у відношенні до ВПГ на спеціальній сесії парламенту, присвяченій 60-річчю Європейської Конвенції Прав Людини.