У Криму правоохоронці переслідують активіста Меджлісу

Прокуратура Криму висунула звинувачення у спротиві правоохоронцям керівнику секретаріату Меджлісу кримськотатарського народу Заіру Смедляєву. За справою, порушеною після мітингу кримських татар у 2006 році, йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Як повідомили у прокуратурі Криму, Заіра Смедляєва звинувачують в участі у масових заворушеннях та спротиві працівникам правоохоронних органів. Кримінальна справа за фактом порушення громадського порядку була порушена міліцією ще 2006 року, але кілька місяців тому прокуратура автономії її реанімувала і дуже швидко передала до суду.

Пікет 22 червня 2006 р. біля Апеляційного суду Криму

Керівник секретаріату Меджлісу, якого вважають правою рукою Рефата Чубарова, за версією правоохоронців, організував 22 червня 2006 року пікетування Апеляційного суду Криму, коли там слухалася справа за звинуваченнями групи кримських татар у нападі і побитті журналістів кількох телеканалів, а також відвідувачів сімферопольського бару «Коттон клаб», що сталося 2003 року.



Після того, як судовий розпорядник оголосив, що до залу суду через відсутність місць ніхто не увійде, серед учасників пікету виникли заворушення, люди силою спробували прорватися до приміщення суду, сталися сутички із правоохоронцями, в результаті яких постраждали кілька міліціонерів.



За Седляєвим – Соборна мечеть і Рефат Чубаров?



Офіційної реакції Меджлісу на переслідування одного з його керівників поки що нема. Сам Заір Смедляєв заявив Радіо Свобода, що вбачає у діях прокуратури політичний та етнічний підтекст.



«Я розцінюю цю кримінальну справу як політичне замовлення, – каже він. – За цим стоїть спроба залякати весь кримськотатарський народ, всіх простих жителів Криму, щоб вони не намагалися протистояти беззаконню, насамперед, у земельній сфері. Щоб можна було безперешкодно «дерибанити» землю і зіштовхувати громадян однієї національності чи конфесії з іншою».



Заір Смедляєв також заявив, що таким чином влада готується до знесення постійного пікету кримських мусульман на місці, де вони збираються звести Соборну мечеть і де заборонила це будівництво місцева влада. Саме він є формальним організатором цього пікету, що триває уже 4 роки поспіль.



Разом з тим, аналітик Кримського незалежного центру політичних дослідників Ян Синицин висловив припущення, що кримінальна справа проти Заіра Смедляєва насамперед спрямована проти першого заступника голови Меджлісу Рефата Чубарова. Саме йому хотів би передати головування у Меджлісі беззмінний упродовж останніх десятиліть лідер кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв. На думку аналітика, у влади, очевидно, є інші претенденти – більш лояльні і зговірливі, аніж Рефат Чубаров.

Радіо Свобода