Правозахисники заявляють про масові політичні репресії в Україні

2010-й рік відзначився активізацією гучних кримінальних переслідувань за злочини, вчинені з використанням посадового становища.

Про це йдеться у заяві Української Гельсінської спілка з прав людини та Харківської правозахисної групи, текст якої має в розпорядженні агентство УНІАН.

Занепокоєння правозахисників викликає той факт, що кримінальні переслідування стосуються виключно представників опозиційних політичних сил. Зокрема, йдеться про порушені кримінальні справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, Богдана ДАНИЛИШИНА, Юрія ЛУЦЕНКА та інших. "У той же час за аналогічних обставин кримінальні справи щодо представників чинної влади не порушуються", - заявляють правозахисники.

За їхніми словами, у деяких справах представникам опозиції інкримінуються дії, котрі зараз безкарно вчиняють представники чинної влади. Наприклад, в одній справі інкримінується неповернення застави, що була внесена під час приватизації Одеського припортового заводу, хоча ця застава не повернута до сьогоднішнього часу, за що несуть відповідальність посадовці, які зараз обіймають посаду.



"За вкоріненої культури свавілля та зловживань, ігнорування закону та ручного керування, притаманної державній владі протягом багатьох років, вибіркове кримінальне переслідування виключно представників опозиції є фактично використанням кримінального судочинства для політичних цілей. Така практика суперечить демократичним цінностям, заснованим на рівності усіх перед законом, та підриває підвалини кримінального судочинства", - йдеться у заяві



Особливо неприйнятно, на їхню думку, це виглядає на фоні "безкарного побиття опозиційних народних депутатів у парламенті та намагання влади заблокувати роботу осередків опозиційних політичних партій".

Як зазначає Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група, вибіркове застосування законодавства є характерним інструментом недемократичних режимів.

"В умовах сталої судової системи та багаторічних судових традицій можна було б сподіватися на те, що суди стануть на шляху маніпуляції кримінальним процесом. Але судова реформа, проведена цього року, встановила істотну залежність суддів від політиків", - зазначають правозахисники.



Фактично, на їхню думку, Президент та більшість у парламенті, що зараз відносяться до однієї політичної сили, "через Вищу раду юстиції мають можливість впливати на суддів. Цей орган влади відіграє ключову роль у призначенні та звільненні суддів, притягненні їх до дисциплінарної відповідальності".

Правозахисники нагадують, генеральний прокурор одразу після призначення заявив, що виконає будь-який наказ Президента. "Його подальші висловлювання чітко показують його повну залежність від Президента", - вважають вони.

Крім того, як сказано у тексті заяви, головою Вищого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ призначено члена Партії регіонів, а його заступником – брата генерального прокурора.

Усе це, на думку правозахисних організацій, породжує "обґрунтовані сумніви, що судовий процес у цих політичних справах відбудеться з дотриманням стандартів права на справедливий суд".

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група закликають владу "відмовитися від вибіркового кримінального переслідування та різкого звуження політичної свободи в країні".