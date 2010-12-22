“Міжнародна амністія” засуджує розгін мирної демонстрації в Білорусі

Всесвітня організація з захисту прав людини “Міжнародна амністія” засуджує насильницький розгін мирної демонстрації після президентських виборів у Білорусі, які супроводжувалися порушеннями.

Про це УНІАН повідомила виконавчий директор “Міжнародної амністії” в Україні Тетяна МАЗУР.

В організації зазначають, що наступ на опозицію проявився, насамперед, у тому, що семеро з дев’яти кандидатів у Президенти від опозиції були затримані разом із мирними демонстрантами, активістами опозиції, правозахисниками і журналістами, багато з яких були побиті ОМОНом.

“Влада Білорусі повинна розслідувати всі заяви про неправомірне застосування сили міліцією. А також повинні дуже уважно поставитися до того, як розпочалося насильство. Негайно потрібно звільнити тих, кого заарештували за мирну участь в акції протесту. Якщо вони засуджені до позбавлення волі, то будуть вважатися в’язнями сумління“, - сказала дослідниця «Міжнародної амністії” по Білорусі Хеза МАКГІЛЛ.

Вона зазначила, що нещодавні утиски є ще однією спробою змусити замовкнути опозицію і демонстрацією кричущої зневаги до прав людини з боку білоруської влади.

”Сила, з якою розправилися з мирними протестами, продемонструвала рівень нехтування владою Білорусі права на свободу слова і мирних зібрань, і на що вони підуть, аби втриматися при владі“, - сказала Х.МАКГІЛЛ.

“Міжнародна амністія” неодноразово фіксувала порушення права на свободу зібрань у Білорусі, де діють обмежувальні закони, які забороняють всі події в межах 200 метрів від громадських будівель, станцій метро або пішохідних переходів.