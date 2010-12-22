Інвалідам у наступному році дадуть більше грошей?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає передбачити у держаному бюджеті на 2011 рік збільшення видатків на забезпечення потреб та соціальний захист інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Громадської гуманітарної ради, яке проходить зараз у Києві.

«У державному бюджеті на 2011 рік видатки на ці програми необхідно збільшити», - підкреслив він, говорячи про обов’язок держави належним чином виконувати і фінансувати відповідні програми, спрямовані на забезпечення потреб людей з обмеженими фізичними можливостями.

Зокрема, як уточнив В.ЯНУКОВИЧ, це питання необхідно вирішувати під час перегляду, уточнення держбюджету за результатами його виконання у першому кварталі та півріччі 2011 року.

Водночас, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, владі необхідно навести порядок у сфері державних закупівель, зокрема, ортопедичних виробів, технічних засобів реабілітації, виробів медичного призначення тощо.

При цьому Президент звернувся до новопризначеного міністра охорони здоров’я Іллі ЄМЦЯ, який також присутній на засіданні. В.ЯНУКОВИЧ попросив його особисто опікуватися справами інвалідів.