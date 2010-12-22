Пільги при вступі у вуз залишаться

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону „Про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування пільг при вступі у вищі навчальні заклади)”, внесений народним депутатом Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ (фракція “БЮТ-Батьківщина”).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 1 із 268 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонувалося скасування пільг позаконкурсного вступу до державних та комунальних ВНЗ України І-ІV рівня акредитації. Даним законопроектом пропонувалося скасування пільг для: учасників бойових дій на території інших держав; чорнобильців; шахтарів, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки; дітей, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років; дітей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві; шахтарів-інвалідів I та II групи.