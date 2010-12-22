Законопроект про доступ до публічної інформації знову відклали

Верховна Рада України відмовилася сьогодні розглянути проект закону про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України підійшли до розгляду даного питання порядку денного, але головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК наголосив, що даний законопроект не може бути сьогодні розглянутий, оскільки це суперечитиме 116 статті Регламенту Верховної Ради України.

Зокрема, за висновками Головного юридичного управління ВР в законопроекті під час його підготовки до другого читання було змінено загальну структуру, обсяг і зміст тексту законопроекту, які парламентом не схвалювалися в першому читанні, що суперечить частині 1 статті 116 Регламенту ВРУ.

У відповідь лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сказав: «Бувають правила, але бувають і виключення з правил».

Він порадив тому, хто не погоджується з розглядом сьогодні даного законопроекту, написати заяву про свою незгоду і поставити свій підпис.

У відповідь А.МАРТИНЮК сказав: «Олександр Сергійович, ви не праві».

Він наголосив, що не може з порушенням Регламенту ставити на розгляд ВР даний законопроект.

О.ЄФРЕМОВ наполягав на розгляді даного законопроекту і А.МАРТИНЮК поставив на голосування питання щодо розгляду даного проекту сьогодні, незважаючи на порушення Регламенту.

Фракція КПУ не підтримала таку пропозицію і за дану пропозицію проголосували лише 217 (при необхідних 226 – УНІАН) із 258 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Тому сьогодні даний законопроект не був розглянутий.