Україна може збудувати ракету, але не візок для інвалідів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду разом із громадськими організаціями інвалідів розробити Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Громадської гуманітарної ради, яке проходить зараз у Києві.

Президент нагадав, що Верховна Рада ратифікувала Конвенцію ООН про права інвалідів, відтак, взяла державні зобов’язання перед світовим співтовариством щодо виконання положень цього документа.

“Йдеться про особливі потреби інвалідів, доступність соціальних послуг та відсутність бар’єрів”, - сказав глава держави.

«Йдеться також про недопущення дискримінації у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, мистецтва, на ринку праці, сприяння повноцінній і гармонійній інтеграції інвалідів у суспільне життя», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, нагадавши, що сьогодні в Україні нараховується 2 млн. 600 тис. людей з особливими потребами.

Водночас, за його словами, «маю констатувати, що після ратифікації Верховною Радою Конвенції ООН про права інвалідів ні виконавчою, ні законодавчою гілками влади не зроблено суттєвих кроків для виконання вимог цього важливого документа».

«Такий стан є не припустимим. Уряду разом з громадськими організаціями інвалідів необхідно активізувати роботу із розробки Національного плану дій щодо реалізації зазначеної конвенції. Так, щоб у другій половині 2011 року вийти на затвердження його до Верховної Ради», - висунув свою вимогу Президент.

У своєму виступі В.ЯНУКОВИЧ також критично оцінив діяльність влади щодо забезпечення інвалідів сучасними, зручними візками і протезами.

В.ЯНУКОВИЧ висловив своє нерозуміння ситуації, коли держава, яка створює і будує високотехнологічну, наприклад, ракетну техніку, неспроможна виготовляти візки і протези для інвалідів, які б відповідали найкращим світовим стандартам.

Говорячи про проблеми в системі санаторно-курортного забезпечення дітей-інвалідів, Президент висловив упевненість, що недоліки у цій сфері пов’язані не із браком коштів, а з «дефіцитом совісті і милосердя» у відповідальних посадових осіб.