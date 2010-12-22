Нардепи за 12 хвилин поховали надію українців

Найгіршим наслідком скасування Верховною Радою України антикорупнційних законів є фактична втрата Україною власної репутації в міжнародних антикорупційних колах.

Про це заявляє Творче об’єднання «ТОРО», що є Контактною групою в Україні Transparency International – глобальної антикорупційної неурядової організації, яка має більше 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу.

Як йдеться в переданому УНІАН прес-релізі, ”всього 12 хвилин знадобилось народним депутатам України аби «поховати» останню надію пересічних українців та міжнародної спільноти на те, що українська влада колись розпочне реальну боротьбу з корупцією. В державі, яка замикає всі можливі рейтинги корумпованості, ця боротьба закінчилась, практично так і не розпочавшись. Антикорупційні закони, початок дії яких відкладали останні півтора роки, остаточно були скасовані 21 грудня голосами 263 народних парламентарів. Цікаво, що за змістом скасовані закони не набагато відрізняються від проекту антикорупційного закону, нещодавно внесеного до парламенту Президентом України. Виходить, що скасувавши антикорупційні закони та поставивши на розгляд аналогічний закон від Віктора ЯНУКОВИЧА, депутати злякалися власної тіні”.

Скасування Верховною Радою України пакету антикорупційних законів на практиці означає безстрокову дію морально застарілого та беззубого Закону «Про боротьбу з корупцією» в редакції далекого 1992 року, зазначається в прес-релізі. За ним протидія корупції і надалі буде зводитись до гонитви за корупціонерами та хабарниками без якогось реального впливу на корупцію. Це означає, що діюча влада продовжить влаштовувати показові «шоу» та акції розправи над окремими корупціонерами (часто політичними опонентами), що ніяк не вплине на загальний рівень доброчесності в країні.

Як зазначає Творче об’єднання «ТОРО», найгіршим в цій ситуації є фактична втрата Україною власної репутації в міжнародних антикорупційних колах. Адже, скасувавши антикорупційні закони, Україна ще більше віддалилася від виконання своїх зобов’язань перед GRECO (Група країн Ради Європи проти корупції) та OECD (Організація економічного співробітництва і розвитку) – двох найавторитетніших міжнародних форумів, які напряму опікуються питаннями доброчесності. Членом цих організацій сьогодні є і Україна.

Народні депутати України аргументували скасування антикорупційних законів необхідністю розгляду спеціального антикорупційного закону від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Той напередодні вніс законопроект до парламенту, зареєструвавши його під номером 7487. «Проте говорити, що президентський законопроект настільки відрізнявся від скасованих законів, що виникала якась особлива потреба в їх скасуванні, а не доопрацюванні, не можна. В своїй основі президентський законопроект практично на 80% повторює норми скасованих законів. Пропозиції Президента, які покращують скасовані закони, більш логічним було вмонтовувати в текст існуючих законів, аніж подавати у вигляді нового законопроекту», - вважають представники глобальної антикорупційної неурядової організації.

*** Творче об’єднання «ТОРО» є Контактною групою в Україні Transparency International – глобальної антикорупційної неурядової організації, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія Творчого об’єднання «ТОРО» полягає у впровадженні в Україні демократичних процедур участі громадян у формуванні та реалізації державної політики. Дізнатися більше про діяльність організації можна на сайті www.toro.org.ua.