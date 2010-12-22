Кс оприлюднить тлумачення статті 141 Кодексу України про адміністративні правопорушення

23 грудня -16-00- Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 22 грудня Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Артема Багінського щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 141 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після оприлюднення відбудеться прес-конференція судді-доповідача Марії Маркуш (вул.. Жилянська ,14). Потрібна акредитація. Телефони: 238-10-80, 238-11-38 до 12-00 23 грудня.

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