Янукович доручив забезпечити доступ інвалідів до нових будівель

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру – міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктору ТИХОНОВУ і голові Київської міськдержадміністрації Олександру ПОПОВУ вирішити питання із забезпеченням безперешкодного доступу інвалідів до нових будівель, що споруджуються в столиці та по Україні в цілому.

Як повідомляє прес-службі Президента, відповідне доручення глава держави дав у ході засідання Громадської гуманітарної ради, реагуючи на проблему, порушену головою Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерієм СУШКЕВИЧЕМ.

Народний депутат звернув увагу Президента та інших учасників Гуманітарної ради на продовження при будівництві практики порушення чинного законодавства щодо створення безбар`єрного архітектурного середовища для безперешкодного доступу інвалідів до об`єктів соціальної інфраструктури.

Президент наголосив, що відповідне законодавство має неухильно виконуватися, а влада має забезпечити його дотримання.