Чи живий в СІЗО КДБ один з кандидатів у президенти Білорусі?

Сім`я і адвокат кандидата в президенти Білорусі Володимира Некляєва кілька днів не мають про нього інформації.

Адвокат Тамара Сидоренко провела 22 грудня в КДБ, але там так і «не знайшлося вільного кабінету» для зустрічі з Володимиром Некляєвим. Адвокат не виключає, що її спеціально не пускають до підзахисного. Їй невідомо, в якому стані зараз політик.

Дружина Ольга Некляєва прямо заявляє журналістам, що хоче знати, чи живий її чоловік.

У дружини в СІЗО КДБ прийняли передачу, але не відразу - спочатку відмовили, і лише після дзвінка слідчому дозволили. "Коли я віддавала речі, я запитала, чи справді мій чоловік тут. Мені відповіли обтічно - якщо беремо речі, то тут", - повідомила вона.

Як зазначає кореспондент Газети.ру в Мінську, з рештою всіх кандидатів у президенти та їх довірених осіб, які заарештовані КДБ, адвокати вже змогли зустрітися.

Кандидат у президенти Білорусі Володимир Некляєв був жорстоко побитий спецназом в день виборів - 19 грудня і госпіталізований з черепномозковою травмою. У ніч на 20 грудня невідомі силою забрали Некляєва з лікарні - винесли, загорнувши в ковдру, і повезли. Пізніше з`явилася інформація про те, що Некляєв в СІЗО КДБ.