Пенсійна реформа передбачає виплати вчителям та медикам

Пенсійною реформою передбачено одноразові виплати для вчителів, медиків та працівників культури при їх виході на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу у Тернополі під час представлення нового голови облдержадміністрації сказав віце-прем’єр міністр-міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, розмір цієї вихідної допомоги становитиме десятикратну пенсію. «Якщо вчитель сьогодні має середню пенсію 1,2 тис. грн., то при виході на пенсію він отримає 12 тис. грн.», - поінформував С.ТІГІПКО.

Окрім цього, за його даними, кожна жінка, яка відтерміновуватиме свій вихід на пенсію, отримуватиме 2,5% доплати до своєї пенсії за кожен рік. «Максимальна надбавка для тих, хто вийде на 10 років пізніше від передбачуваного, становитиме 25%», - повідомив С.ТІГІПКО.

Максимальна пенсія, за його словами, буде нормована і становитиме 12 мінімальних пенсій. «На сьогодні це 8,8 тис. грн. Більше не буде. Тоді як зараз є пенсії 40-50 тис. грн.», – зазначив віце-прем’єр міністр.

У держслужбовців заплановано коефіцієнт співвідношення пенсії до зарплати зменшити з 90% до 80%.

«Без підвищення пенсійного віку не обійдемося. Для жінок підніматимуть пенсійний вік впродовж 10 років по півроку кожен рік, тобто з 55 до 60-ти за 10 років. З 2013 року пропонується підняти пенсійний вік для чоловіків-держслужбовців на 2 роки до 62 років», - нагадав С.ТІГІПКО.

За його словами, буде збільшено загальний стаж для отримання повної пенсії з 20-25 років до 30-35. Військові впродовж 5 років будуть збільшувати на 1 рік свою вислугу з 20 років до 25 років вислуги, яка необхідна буде для отримання пенсії.

С.ТІГІПКО обумовив, що все це - наразі пропозиції.

«Ми ще будемо радитися і слухати всіх. Думаю, до початку лютого будуть дискусії, в перших числах лютого – перше голосування, і в середині лютого будуть прийняті перші рішення по пенсійній системі. І якщо ми приймемо ці рішення, то за три роки у нас буде бездефіцитний бюджет», - запевнив С.ТІГІПКО.

За його даними, у 2009 році дефіцит Пенсійного фонду склав 19 млрд. грн. - 1,9% ВВП. «Цього року планувалося 29 млрд. грн., тепер буде 26,5 млрд. завдяки певним крокам. 2,5% ВВП ми знову віддамо на Пенсійний фонд», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що працюючі уже не справляються з кількістю пенсіонерів.

«У нас на 88 працюючих 100 пенсіонерів. А найближчими рокам буде один до одного», - мотивував необхідність проведення пенсійної реформи С.ТІГІПКО.