ГПУ порушила справу ще проти одного екс-чиновника Тимошенко

Затримали вчора

Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу щодо колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА. Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчинені вказаного злочину Є.КОРНІЙЧУКА його затримано у порядку, передбаченому ст. 115 КПК України. Досудове слідство у справі триває.

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