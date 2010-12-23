12 суддів можуть втратити посади через київську земельку

Адміністрація Президента порушила питання перед Вищою радою юстиції щодо притягнення до відповідальності 12 суддів у зв’язку з ухваленням ними сумнівних рішень із земельних питань у Києві та столичній області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави АП Геннадій ВАСИЛЬЄВ сьогодні на брифінгу у Києві.

Він нагадав, що розпорядженням Президента України 23 червня була створена міжвідомча група з аналізу додержання законодавства у сфері земельних відносин.

За його словами, за період діяльності міжвідомчою групою встановлено численні факти прийняття незаконних рішень у сфері земельного законодавства за рахунок винесення судових рішень.

Зокрема, за даними Г.ВАСИЛЬЄВА, у 2009 та 2010 роках в апеляційному та касаційному порядку переглянуто близько 500 судових рішень, на підставі яких змінено цільове призначення та відчужено на користь інших осіб майже 2,6 тис. га земель.

«Ось так суди наводять «порядок» із землею. Ми вимушені були підготувати листа до голови Вищої ради юстиції про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності 12 суддів по Києву та Київській області», - сказав Г.ВАСИЛЬЄВ. За його словами, зараз це питання вивчається.

«На моє глибоке переконання ці судді далі не можуть виконувати свої обов’язки», - заявив заступник глави АП. Він, зокрема, уточнив, що йдеться як правило про суддів господарських судів різних інстанцій Києва та Київської області.

Як він також підкреслив, це питання перебуває на контролі в Адміністрації Президента.