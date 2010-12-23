Хорошковський признався, чому пішов з Вищої ради юстиції

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ визнав, що причиною його звільнення з посади члена Вищої ради юстиції стала критика з боку міжнародних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами голови СБУ, мотивом його звільнення стала критика з боку міжнародних організацій, які наголошували на неприпустимості суміщення двох державних посад.

«Я дійсно спілкувався з європейськими парламентаріями і казав, що якщо питання тільки в посаді, то ви знаєте мою історію, і я не один раз залишав посади абсолютно спокійно. Так само я зробив і зараз. Мотив був саме такий”, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Вища рада юстиції задовольнила заяву члена ВРЮ В.ХОРОШКОВСЬКОГО про складення ним повноважень члена Вищої ради юстиції відповідно до ст. 18 Закону України «Про Вищу раду юстиції». (16 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вивів голову СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО зі складу Вищої ради юстиції за його власним бажанням – УНІАН).