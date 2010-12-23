Янукович хоче курувати корупцію сам - експерти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти проведення будь-яких спеціальних перевірок щодо близьких осіб публічних службовців та кандидатів на працевлаштування в органах влади, так само як і проти оприлюднення будь-якої інформації, включно з деклараціями їх доходів та витрат, наявних корпоративних прав тощо щодо близьких осіб.

Про це свідчить законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, внесений В.ЯНУКОВИЧЕМ до ВР як невідкладний, заявляє Творче об’єднання «ТОРО», що є Контактною групою в Україні Transparency International – глобальної антикорупційної неурядової організації, яка має більше 90 національних представництв та працює більш як у 100 країнах світу.

Аналізуючи у переданому УНІАН прес-релізі законопроект В.ЯНУКОВИЧА, представники міжнародної антикорупційної організації зазначають, що цей документ у доповнення до визначених антикорупційними законами норм пропонує більш чітке формулювання понять «безпосереднє підпорядкування»; «близькі особи», «конфлікт інтересів»; розширює категорію осіб, на яких поширюється закон, за рахунок працівників судової гілки влади та посадовців Центральної виборчої комісії, та, водночас, вилучає з переліку потенційних корупціонерів приватних підприємців і деякі інші категорії службовців.

Позитивом можна вважати і пропозиції Президента щодо чіткішого визначення випадків, в яких забороняється одержання подарунків; унормування питання конфлікту інтересів для малих громад та виборних посад; більш чітке визначення процедури здійснення спеціальної перевірки відомостей кандидатів на публічну службу; питання декларування доходів та витрат публічних службовців, а також оприлюднення таких декларацій та деякі інші норми.

Проте питання, чи потребували ці зміни скасування антикорупційних законів, а не їх доопрацювання – залишається відкритим, наголошують в антикорупційній організації. «Реальна причина скасування законів вбачається у бажанні Президента максимально впливати на державну антикорупційну політику. Адже президентський законопроект передбачає фактичне позбавлення Кабінету міністрів України та профільного парламентського комітету будь-яких функцій в координації антикорупційної політики з їх передачею визначеному Президентом спеціальному органу. За законопроектом В.ЯНУКОВИЧА, антикорупційну стратегію відтепер розробляє безпосередньо Президент України, а виконання координуватиме Національний антикорупційний комітет при ньому чи аналог органу».

«Найбільшою втратою президентського законопроекту можна вважати випущення будь-яких згадок про санкції за вчинення корупційних діянь юридичними особами (зокрема, компаніями), - зазначається в прес-релізі. - До речі, така позиція Президента фактично суперечить вимогам Конвенції ООН проти корупції, ратифікованої Україною ще в 2006 році. Також Президент виступає проти проведення будь-яких спеціальних перевірок щодо близьких осіб публічних службовців та кандидатів на працевлаштування в органах влади, так само як і проти оприлюднення будь-якої інформації, включно з деклараціями їх доходів та витрат, наявних корпоративних прав тощо щодо близьких осіб. Між іншим, Президент вважає, що саме він має одноосібно визначати порядок здійснення спеціальних перевірок щодо окремих категорій осіб (на відміну від попередньої редакції, коли таке рішення приймав колегіальний орган - Кабінет міністрів України). Також законопроект Президента фактично вважає за доцільне збереження практики позабюджетного фінансування органів влади та правоохоронних органів».

«Відповідь на питання, як скоро та чи буде взагалі прийнятий антикорупційний закон від Президента України, не знає ніхто. На думку очільників його Адміністрації, президентський закон може бути прийнятий вже в січні 2011 року. Проте тут варто згадати, що ще 20 жовтня цього року Національний антикорупційний комітет під головуванням Президента ухвалив проект Національної антикорупційної стратегії. Проте і через два місяці після схвалення проекту стратегії, Президент не знайшов можливості підписати указ, за яким ця стратегія вступала би в силу», - наголошують представники антикорупційної організації.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила закони «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Введення в дію цих законів відкладалося двічі: з 1 січня на 1 квітня 2010 року та з 1 квітня 2010 на 1 січня 2011 року.

30 вересня 2010 р. міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що пакет відтермінованих антикорупційних законів буде доопрацьовано з урахуванням позиції Групи держав проти корупції (GRECO).

17 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

21 грудня 2010 р. Верховна Рада України скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Як зазначив головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, депутати вже цього тижня можуть розглянути цей законопроект в першому читанні, а в цілому ухвалити - у січні 2011 року.