По допомогу Омбудсмана за три роки звернулися 7,5 тис. дітей

За останні три роки до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ надійшли індивідуальні і колективні звернення за підписами 7,5 тис. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА повідомила під час парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні».

За її словами, діти звертаються з проблемами бідності, захисту від насильства і експлуатації, з питань позбавлення їх житла дорослими, а також з питань позбавлення права на освіту й охорону здоров’я. Вона додала, що за даними інституту демографії і соціальних досліджень, “протягом останніх десяти років рівень бідності в домогосподарстві з дітьми майже вдвічі перевищує рівень бідності домогосподарств без дітей”.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що Україна стала «одним з головних центрів виробництва порнографічної продукції з використанням образу дитини». «За оцінками Інтерполу, український ринок такої продукції оцінюється в 100 млн. доларів», - додала вона.

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що за останні п’ять років майже 3 тис. осіб було засуджено в Україні за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, де постраждали діти. Вона наголосила, що Україна перебуває в числі п’яти країн – виробників дитячої порнографії.

За її словами, необхідно в українському законодавстві передбачити кримінальну відповідальність клієнтів, які користуються сексуальними послугами дітей.

Н.КАРПАЧОВА констатувала, що зростає жорстокість і в самому дитячому середовищі. За її словами, у 2009 році злочини скоїли майже 13 тис. осіб віком молодші 18 років. За її словами, за останні п’ять років тільки за умисні вбивства та замахи на них засуджені 500 неповнолітніх. Вона зазначила, що в десяти виховних колоніях в Україні перебуває 1452 засуджені дитини, в тому числі 102 дівчинки. Н.КАРПАЧОВА зазначила, що кожного другого з них засуджено на термін від 3 до 5 років, а кожного третього покарано за крадіжки, розбій та пограбування.

Вона наголосила, що держава має докласти зусиль для адаптації потерпілих дітей в суспільстві.