КДБ Білорусі не пускає адвоката до затриманого екс-кандидата в Президенти

Адвокат Тетяна СИДОРЕНКО досі не може зустрітися зі своїм підзахисним, екс-кандидатом у Президенти Білорусі Володимиром НЕКЛЯЄВИМ, якого з тяжкою травмою після нападу спецназу 19 грудня було перевезено з лікарні до СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

Т.СИДОРЕНКО звернулася зі скаргою до Генеральної прокуратури Білорусі про порушення прав затриманого на захист, проте, поки що ніхто на це не відреагував.

Адвокат сподівається, що повідомлення, поширені в соціальних мережах про смерть В.НЕКЛЯЄВА в СІЗО КДБ, не відповідають дійсності. "Я сподіваюся, що це неправда. Чи великі містифікації. Передачу для нього прийняли. Я на ім`я голови КДБ написала документ, щоб НЕКЛЯЄВ зміг підписати скаргу до Центральної виборчої комісії, щоб вони посприяли, оскільки я не можу до нього потрапити. Вони прийняли ці документи, і я не бачила ніякої їхньої стурбованості. Можливо, це таємниця навіть для співробітників. Можливо, вони добре грають свої ролі, але я сподіваюся, що це неправда", - сказала Т.СИДОРЕНКО.

Адвокат також повідомила, що сьогодні зробить чергову спробу зустрітися з В.НЕКЛЯЄВИМ.

Як повідомляв УНІАН, В.НЕКЛЯЄВ був жорстоко побитий під час руху колони на Жовтневу площу Мінська, де планувалося проведення мітингу після закриття виборчих дільниць з виборів Президента Білорусі 19 грудня. Того ж дня він був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги з тяжкою черепно-мозковою травмою, проте звідти його було перевезено до слідчого ізолятора КДБ.

Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО 22 грудня заявив, що екс-кандидат у Президенти Білорусі В.НЕКЛЯЄВ перебуває на лікуванні.

"Він перебуває на лікуванні, і йому надається необхідна медична допомога", - сказав В.ВЕЛИЧКО.