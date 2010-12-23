Фесенка прилаштували у Вищу раду юстиції
14:46, 23 грудня 2010Права людини
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Президент підписав указ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом № 1158/2010 відповідно до статті 131 Конституції України, статей 5 і 9 Закону України «Про Вищу раду юстиції» призначив Леоніда ФЕСЕНКА – голову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ – членом Вищої ради юстиції.
Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
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