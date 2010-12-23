У кожної п'ятої дитини в Україні - немає тата або мами

Україна ініціюватиме прийняття нової загальноєвропейської програми «Європа проти насильства щодо дітей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК під час парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні».

Він нагадав, що в травні-листопаді 2011 року Україна головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи і саме там виступить з відповідною ініціативою.

Він також зазначив, що наприкінці січня 2011 року Україна має звітувати перед Комітетом ООН з прав людини.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що в Україні «незважаючи на зростання видатків на соціальну підтримку сімей з дітьми, розмір цієї допомоги не є достатнім».

«Вкрай необхідний перегляд методики розрахунку прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту для визначення розміру державних соціальних гарантій», - додав міністр.

Він наголосив на необхідності удосконалення механізму призначення адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що на сьогодні в Україні понад 2 млн. родин не повні.

За його словами, майже кожна п’ята дитина проживає саме в такій сім’ї.

Він повідомив, що 93,5% дітей в неповних сім’ях не мають батька, а 3% - матері, решта – без обох батьків.

Він також зазначив, що 169 тис. дітей проживають в неблагополучних сім’ях.