Ткачук став заступником голови КС

Суддю Конституційного Суду України Павла ТКАЧУКА обрано заступником голови Конституційного Суду України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, відповідне рішення ухвалено 22 грудня на спеціальному пленарному засіданні КС відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» та Регламенту КС.

*** П.ТКАЧУК народився 1949 року в с.Паволочка Дзержинського району Житомирської області. Закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Трудову діяльність розпочав слюсарем. Працював стажистом на посаді слідчого прокуратури Московського району м. Києва, помічником прокурора Київської міської транспортної прокуратури. Викладав курс держави і права у Інституті політології і соціального управління.

Працював першим секретарем Посольства України в Республіці Грузія.

Був помічником-консультантом народного депутата України.

У липні 2002 року Верховною Радою України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 10 вересня 2002 року.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом „За заслуги“ III ступеня. Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист України.