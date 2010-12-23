Посол Росії: Мовна проблема - надумана

В Україні немає дискримінації російської мови, заявляє Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Москві він сказав: «Я не згодний з тезою, що російська мова пригноблюється в Україні. Вона і не пригноблювалася. Можливо, була якась гіпертрофована увага до цієї теми з боку преси, але насправді нічого радикального не відбувалося».

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, в Києві як спілкувалися в пропорції 50% на 50% українською і російською мовами, так і спілкуються.

«І в Західній Україні ви абсолютно спокійно можете використовувати російську мову, і ніхто не робитиме вам за це зауваження», - запевнив посол російських журналістів.

В.ЄЛЬЧЕНКО відзначив, що було вжито певних заходів для зміцнення бази існування і розвитку української мови, але це було зроблено не за рахунок російської.

Він упевнений, що російська мова була і залишається мовою спілкування, і в Україні її не забувають.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, російська мова дуже потрібна для бізнесу, і в багатьох країнах Заходу розширяється вивчення російської мови, оскільки Росія - дуже перспективна країна для бізнесу. «Це величезна перевага України, як і інших країн СНД, що нам російську мову не треба відновлювати, у нас вона є», - сказав він.