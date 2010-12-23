Прес-конференція на тему: “Конфлікт навколо виборів мєра м. Болграда”

24 грудня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Конфлікт навколо виборів мера м. Болграда”. Зокрема, йтиметься про Постанову ЦВК № 543, яка скасувала рішення місцевих виборчих комісій про обрання мера, а також про звернення ЦВК до прокуратури щодо правочинності дій Одеського апеляційного адміністративного суду та Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв. Питання: Що означало привітання Президента України кандидату Качанову, обрання якого скасував суд? Як пов`язаний з цією справою напад на журналіста в Болградський міский раді. Учасники: кандидат на посаду мера м Болград Володимир Качанов, журналіст Олександр Марков, голова Слов’янської партії Олександр Лузан (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.