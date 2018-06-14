Причини і наслідки погромів у Москві

Розгорнута в Росії вулична ксенофобська війна шокує масштабами і взагалі своїм існуванням. Звідки в людей стільки ненависті один до одного? Чому почалася “дружба народів” на вулицях? Чому влада дала зелене світло цим процесам? На ці та інші питання УНІАН шукав відповідь в українських та російських експертів у сферах правозахисту, соціальної журналістики і політекономії.

Ірина АКСЬОНОВА, співкоординатор міжнародної Молодіжної мережі проти расизму і нетерпимості (YNRI):

Чому почалися погроми?

Вже декілька років різні організації, які займаються моніторингом ксенофобії в суспільстві, попереджали владу, що все може закінчитися масовими сутичками на етнічному підґрунті. Серед причин і передумов: стабільно високий рівень побутової агресії і нетерпимості, відсутність адекватної молодіжної політики у сферах антирасизму та прав людини, націоналістичні виступи лідерів держави і чиновників, агресивно-націоналістські акції прокремлівської молоді. Все це на тлі таких загальних правозахисних і громадських проблем, як тотальна криза системи судів і міліції. Водночас ідуть постійні утиски свободи слова, свободи зборів. Зараз заборонені будь-які публічні заходи. У людей відсутня можливість для нормального, ненасильницького висловлення невдоволення.

Як буде далі розвиватися ситуація в Росії?

Вже намітився курс на остаточне жорстке обмеження прав і свобод. Нинішньому слабкому громадянському суспільству стане зовсім нестерпно. Водночас, подальше тотальне придушення будь-якого прояву невдоволення з боку людей при нездатності влади вирішити будь-які соціальні проблеми може привезти до глобального вибуху в суспільстві. Після низки офіційних зустрічей регіональної влади з ультраправими організаціями ширяться ідеї зменшити квоту у вузах для студентів з Кавказу. Є ряд зовсім неадекватних ідей від партії "Єдина Росія" щодо зміни системи освіти для виховання "істинних патріотів".

Як боротися з такими явищами?

Не зрозуміло, на якому етапі все повинно було піти інакше, щоб не сталосяМанежної і її продовження.У громадських і правозахисних організацій немає жодних адекватних відповідей на те, що сталося. Ключове питання: чи можна якось трансформувати цю агресивну енергію величезної кількості людей? Для розуміння цього, мабуть, треба вивчати різні методи роботи у конфліктних та пост-конфліктних регіонах.

Віталій ДУДІН, редактор сайту "Хроніка Самозахисту"

Чи можлива “Манежна” в Україні?

Повторення заворушень в таких масштабах неможливе. Неофашисти розуміють, що за умов посилення протистояння між владою і народом, боротьба проти мігрантів не буде підтримана. Пересічні жителі Україні рідко стикаються з мігрантами, тому розглядають анти-мігрантську риторику як необґрунтовану. А рівень організації наших фанатів куди більш низький. Вони, як правило, не мають зв`язків із провладними угрупованнями. Багато російських ультраправих фанів визнають, що співпраця з рухом "НАШІ" виправдана: фанати охороняють провладні і розганяють опозиційні мітинги, отримуючи за це індульгенцію від міліції і доступ до спортзалів.

Чи є спільні тенденції вуличних протистоянь у Росії та Україні?

В Україні в період 2005-2007 років відбувалися постійні зіткнення неофашистів із антифа, що відповідало тодішнім російським тенденціям. Також українські ультраправі вбивали іноземців, вважаючи їх легкодосяжними мішенями. Але десь з початку 2008 року вбивства іноземців припинилися - після елементарного втручання з боку міліції стало зрозуміло, що злочини скоюють недосвідчені юні неонаці, зловживаючи своєю малопомітністю для суспільства. Потім ліві антифа перестали розглядати ультраправих як загрозу і почали займатися соціальною діяльністю - участю у профспілковому, антизабудовному та екологічному рухах. Зараз ультраправі безуспішно паразитують на методах та діяльності своїх ідеологічних опонентів, намагаючись таким чином отримати статус легітимності від суспільства.

Наскільки розвинений вуличний неофашизм в Україні?

Він не несе особливу загрозу. Основна маса футбольних фанатів не координується єдиним ультраправим центром і відрізняється невисокою ідейністю. Їх не цікавить поширення ідеології. Їх цікавить можливість побитися. Є політичні організації, такі як Соціал-національна асамблея, які відверто демонструють свою войовничість. Водночас, за ними пильно спостерігає суспільство і контролює державна влада. Серйозних законспірованих груп неофашистів у нас немає. Значно більша небезпека в легітимізації ультраправих - толерантності з боку держави та громадських організацій до неофашистів, які чисто формально беруть участь в суспільно-корисній активності. Це виховує толерантність до ідей, яка в будь-який момент може перетворитися на ігнорування терору з боку ультраправих, якщо вони на нього зважаться.

Дмитро МИРОНЧУК, член анархістської "Вільної Спілки"

У чому глибинна причина виникнення ксенофобії та посилення позицій неофашистів у Росії?

Російська економіка тримається за рахунок проїдання коштів, отриманих від сировинного експорту (нафта, газ). Олігархія і вищі державні чини захоплюють найбільші виробничі об`єкти і скидають гроші на приватні рахунки. Державний апарат і його влада - щось на зразок імперії, а сама Росія - колонія. Імперія диктує колонії свої товарно-ринкові умови і висмоктує з неї все можливе.

Для збільшення покори найпростіше колонію лякати. А найкраще лякати, використовуючи її ж зброю. У Росії сильно розповсюджені ксенофобські настрої. Це викликано тим, що приїжджі у великі міста трудові мігранти стали тими, хто раніше грав роль "ліміти" і "бєскультурщіни".

Приїжджі - від азіатів до кавказців - стають мішенню ненависті з двох причин. Перша - загальне здешевлення місцевої робочої сили, пов’язане з меншими запитами по зарплаті мігрантів. Друга - етно-культурні розбіжності (починаючи з відтінку шкіри і закінчуючи поведінкою). У Росії немає ні згуртованого робітничого класу, ні будь-яких солідаристських позицій по відношенню до праці, що вкупі породжує ворожість одних пригноблених до інших. Таким чином "нижчі" приїжджі стають предметом неприязні місцевого населення. Така ситуація активно культивується консервативними колами і врешті-решт виходить за рамки побутової дискримінації.

Убогість становища і приниження трудових мігрантів роблять "чурку" об`єктом садистських насмішок. А згуртованість і сила етнічної організованої злочинності оточує певні національності ореолом ненависті і страху. Це все добре вкладається в рамки капіталістичних відносин - дешеві робочі руки прибувають, ціна праці знижується, власники отримують прибуток, а робітничий клас тоне у взаємній ненависті. Це суто економічна причина ксенофобії.

Чому влада вирішила допустити погроми?

Будь-які хоч трохи адекватні соціальні протести в Росії моментально припиняють, забороняють або розганяють. Якщо ліві чи ліберальні активісти наважаться вийти маршем - їх у кращому випадку дуже сильно стримуватиме ОМОН, у гіршому - розженуть або переловлять.

Такі дії цілком природні для держави з напівпериферійною економікою. Російський уряд старанно створює імідж "престижної тиранії", що вбирає в себе все найвигідніше для еліти від сталінізму і неолібералізму. У результаті навколо правлячої верхівки утворюється аура всесилля і права на істину. Такий режим цілком може розпоряджатися всім спектром доступних йому ресурсів, адже він не працює на довготермінову перспективу. Російську державу не цікавить прогрес. В її інтересах виключно викачування коштів та пригнічення громадського невдоволення.

Зараз російський уряд дуже вигідно використав слабкість громадськості проти неї ж самої, а саме, перетворив ксенофобію в повномасштабний терор. Натовп, якому дозволили зібратися в такій кількості в одному місці, створив страхітливу для всього населення країни картинку. Стільки людей, скільки було на Манежній, не зустрінеш на громадських акціях протесту. Ні миттєвих арештів, ні навіть просто розгону ксенофобської акції не було. А влада знала про заплановану акцію заздалегідь. ЗМІ висвітлили картину масовості (за деякими оцінками - більше 10тисяч учасників) і агресивності настроїв на Манежній площі. ЗМІ відобразили беззахистність міліції та напад на групу "умовних кавказців".

Що побачило суспільство на Манежній?

Незліченну кількість злих молодих людей, які викрикували расистські гасла, імпотентність правоохоронних органів і вседозволеність оскаженілого натовпу. Природна реакція на такі новини - страх. Адже якщо "нацисти" здатні без проблем зібратися і проявити силу, значить вони здатні на все. Консервативна та право-радикальна частина суспільства радіє і продовжує справу, розпочату на Манежній площі. Країні ніби-то загрожує серйозний внутрішній конфлікт і навіть щось більш страшне. Але тут втручається держава. Вона безстрашно відправляє всіх підозрюваних у міліцейські підвали, розганяє збори, забороняє демонстрації. Але ж усе легітимно - суспільство боїться “бєспрєдєла” і сподівається на такі дії.

Розмовляв Михайло Каменєв