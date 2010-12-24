Міліції вигідна безконтрольність та безкарність у державі?

Цього року в Україні почастішали випадки катувань людей у правоохоронних органах, констатують у Львові представники благодійного фонду «Право і демократія». Експерти наголошують на необхідності проведення реформ, щоб унеможливити у відділах міліції жорстоке поводження із затриманими. Нещодавно Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну компенсувати львів’янину 10 тисяч євро, оскільки держава не захистила громадянина від жорстокості міліціонерів.

Позитивне рішення у справі «Іван Самардак проти України» Європейський суд з прав людини ухвалив півтора місяця тому, зобов’язавши державу сплатити чоловікові матеріальну компенсацію.

Вісім років тому Іван Самардак був затриманий і жорстоко побитий у Личаківському райвідділі міліції Львова. За даними судово-медичної експертизи, чоловікові нанесли численні побої, зламали три ребра. Спершу Личаківська прокуратура відмовляла йому у порушенні кримінальної справи, допоки не втрутилась обласна прокуратура.

Личаківський суд констатував, що районна прокуратура вперто не бажає перевірити всі обставини, викладені заявником, і зобов’язав провести детальні слідчі дії. Досі прокуратура їх не завершила. Відтак винні особи, які побили людину, не покарані. А компенсуватиме моральну шкоду потерпілому, 10 тисяч євро – держава, тобто громадяни, платники податків.

Львівські юристи організації «Право і демократія» хочуть привернути увагу громадськості до цієї справи. Адже Європейський суд з прав людини створив прецедент, розглянув справу, яка пройшла лише одну судову інстанцію в Україні. До такого кроку судді Європейського суду вдаються лише тоді, коли в державі не можна домогтись справедливості, наголосив керівник громадської юридичної приймальні Андрій Бурий.

Правоохоронні органи потрібно реформувати

Катування у правоохоронних органах, відсутність права на справедливий суд, захист права власності – це найбільш грубі порушення прав людини, які трапляються в Україні, і такі справи українців найчастіше розглядають у Європейському суді з прав людини.

На даний час на розгляді є чотири позови львів’ян проти України, які подали експерти фонду «Право і демократія». Усі вони стосуються несправедливого суду в державі, зазначив адвокат Руслан Таратула.

Рада Європи ще з 2002 року вимагає від України реформувати Кримінально-процесуальний кодекс, щоб припинити ганебну практику катувань людей у правоохоронних органах. Однак досі поступу немає, а Верховна Рада відкладає розгляд питання про надання громадянам безоплатної правової допомоги. На думку експертів фонду «Право і демократія», це свідчення того, що правоохоронні органи в Україні мають великий вплив на політику та владу і всіма силами намагаються зберегти якомога більше коло своїх повноважень і ситуацію безконтрольності та безкарності в державі.

Радіо Свобода