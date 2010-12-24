Пшонка і Карпачова відтепер разом у боротьбі проти тортур

Органи прокуратури спільно з Інститутом омбудсмана перевірятимуть правоохоронні органи щодо недопущення катувань та інших протиправних дій стосовно громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеній колегії Генеральної прокуратури України за підсумками діяльності в цьому році заявив керівник відомства Віктор ПШОНКА.

Ставлячи завдання прокурорам, він наголосив, що їм слід особливу увагу приділити недопущенню катувань і інших масових порушень законодавства в правоохоронних органах, насамперед, в міліції при затриманні громадян.

«З цією метою на робочі зустрічі з Уповноваженим ВР з прав людини нами вирішено проводити спільні перевірки цих критичних питань», - сказав він.