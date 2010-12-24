В херсонській колонії вісім ув’язнених скоїли акти членоушкодження

У Дар’ївській колонії № 10 (Херсонська область) вісім ув’язнених скоїли акти членоушкодження.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління Держдепартаменту України з виконання покарань у Херсонській області, генерал-майор внутрішньої служби Володимир ПІНЬКАС, інцидент стався вчора під час планових заходів щодо вилучення в ув’язнених заборонених предметів.

За словами В.ПІНЬКАСА в області проводяться планові заходи «Заслін» із вилучення в ув’язнених усіх пенітенціарних установ заборонених предметів: мобільних телефонів, сигарет, наркотиків, спиртного тощо.

Під час перевірки приміщень камерного типу у зазначеній колонії, де утримуються 30 ув’язнених – злісних порушників табірного режиму, 8 із них за допомогою леза від безпечної бритви порізали собі руки й передпліччя. За словами В.ПІНЬКАСА, троє постраждалих ув’язнених перебувають на обліку як особи, схильні до подібних дій. Лезо один із ув’язнених під час обшуку ховав у роті. Всім постраждалим надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

За попередніми даними, на подібні дії ув’язнених підштовхнули побоювання, що якщо при обшуку у них буде виявлено заборонені предмети, для вилучення до них буде застосовано силу.

Проте В.ПІНЬКАС заперечує факт використання персоналом колонії спецзасобів при проведенні пошуку в ув’язнених заборонених предметів.

Керівництво Держдепартаменту розцінює дії ув’язнених як провокацію, спрямовану на відвернення уваги від процедури перевірки камер на предмет наявності заборонених предметів.

За вказаним фактом прокуратура області вже почала перевірку й за результатами розслідування діям ув’язнених і персоналу колонії буде дано правову оцінку. Також проводиться службове розслідування.

Крім того, керівництво Держдепартаменту повідомило про інцидент правозахисним організаціям.