На Путіна подали до суду

Російські опозиціонери мають намір стягнути 1 млн. рублів (близько 32 тис. доларів) у суді з прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА за наклеп.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив один із лідерів руху «Солідарність» Борис НЕМЦОВ.

Він відзначив, що крім нього позов до Савьоловського суду Москви направили Володимир МІЛОВ і Володимир РИЖКОВ.

За словами Б.НЕМЦОВА, причиною подачі позову стали слова В.ПУТІНА під час спілкування з росіянами в прямому ефірі 16 грудня.

«Сказане В.ПУТІНИМ є стовідсотковою брехнею і наклепом», - наголосив Б.НЕМЦОВ.

«Ми вимагаємо від В.ПУТІНА спростувати наклепницькі висловлювання, зроблені ним, і виплатити нам компенсацію моральної шкоди у розмірі 1 млн. руб. Цей мільйон ми витратимо на антикорупційну діяльність, в першу чергу, на видання доповідей, що розповідають про корупцію в оточенні В.ПУТІНА», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня В.ПУТІН під час спілкування з росіянами в прямому ефірі, відповідаючи на питання: «Чого насправді хочуть НЕМЦОВ, РИЖКОВ, МІЛОВ і так далі?», сказав: «Грошей і влади, чого вони ще хочуть?! Свого часу вони поураганили, в 90-х роках, потягнули разом із БЕРЕЗОВСЬКИМИ і тими, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі, про яких ми сьогодні згадували, чимало мільярдів. Їх від годівниці відтягнули, вони потратилися, хочеться повернутися і поповнити свої кишені. Але, я думаю, що якщо ми дозволимо їм це зробити, вони окремими мільярдами вже не обмежаться, вони всю Росію розпродадуть».