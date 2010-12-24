"Візири" залишились поза законом: положення КпАП визнано неконституційними

Оприлюднене вчора рішення Конституційного Суду України у справі про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху нарешті поставило остаточну крапку стосовно використання спеціальних технічних засобів «візирів».

За час, коли в Україні фактично незаконно «візири» фіксували порушення правил дорожнього руху судові органи з одного боку, скасовували постанови, які складали працівники ДАІ про притягнення до адміністративної відповідальності, а в інших випадках – відмовляли у задоволенні позовів водіїв.

Конституційний Суд визнав положення статей 14-1, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення неконституційними. Отож, із моменту ухвалення рішення Конституційного Суду відповідні положення КпАП втрачають чинність. Тобто, надалі покази даних приладів не можуть бути належними доказами порушення правил дорожнього руху.

Дане рішення припинило використання незаконних приладів для фіксації працівниками ДАІ порушень правил дорожнього руху. Правові позиції Конституційного Суду підтверджують дію презумпції невинності – особа вважається винною лише тоді, коли це встановлено у встановленому порядку судом. Тобто, жоден прилад чи діяльність працівників ДАІ не може підміняти чи звужувати даний принцип. Виникає лише запитання: наскільки належно і добросовісно суди і працівники ДАІ виконуватимуть дане рішення, а також активностей водіїв по стягненню шкоди, яка завдана незаконним накладенням штрафів за порушення зафіксованими «візирами»?

Дане рішення Конституційного Суду дає можливість для водіїв визнавати відповідні протоколи і рішення незаконними та вимагати відшкодування завданої майнової і моральної шкоди. З іншого боку, орган конституційної юрисдикції, мабуть, вперше за результатами розгляду конституційних звернень вийшов за межі тлумачення відповідних правових норм і вдався до визнання окремих положень такими, що не відповідають Основному закону держави.

Андрій Глуховський, експерт центру «Наше право»