Інтелігенція вимагає від Януковича припинити переслідування Тимошенко

Представники української інтелігенції вимагають припинити політичні переслідування лідера опозиції, голови партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому зверненні представників української інтелігенції на захист Ю.ТИМОШЕНКО. Документ підписали Іван ДЗЮБА, Дмитро ПАВЛИЧКО, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрій ЩЕРБАК, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, Марія МАТІОС, Юрій АНДРУХОВИЧ, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ - загалом 32 особи.

“15 грудня 2010 року демократія в Україні зазнала жорстокого удару. Це дата, з якої політичні переслідування набрали якісно нового значення і загрозливого розмаху. Свобода розтоптана, диктатура Партії регіонів показала своє справжнє обличчя. Досі команда ЯНУКОВИЧА намагалась залякати опозицію та громадянське суспільство тихими репресіями та арештами. А тепер, коли Генеральна прокуратура пред’явила звинувачення з підпискою про невиїзд голові партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, людині, що за неї на президентських виборах проголосувало дванадцять мільйонів громадян України, влада продемонструвала зухвалий намір остаточно знищити реальну опозицію, перейти до авторитарного правління в державі”, - наголошується у зверненні.

Представники української інтелігенції вважають, що очевидними є абсурдність і політична вмотивованість звинувачення, висунутого лідеру партії “Батьківщина”.

“Кримінальна справа проти Юлії ТИМОШЕНКО побудована тільки на тому, що начебто вона у розпал економічної кризи використала для виплати пенсій кошти від квот за викиди парникових газів. І хоча Державне казначейство підтверджує, що всі ці кошти до останньої копійки досі залишаються на його рахунках, влада погрожує ТИМОШЕНКО позбавленням волі на строк від 7 до 10 років”, - сказано у документі.

Представники української інтелігенції вважають, що Президент доручив генеральному прокурору порушити проти Ю.ТИМОШЕНКО справу, щоб усунути її від політичної діяльності та знищити опозицію.

“Віктор ЯНУКОВИЧ розуміє, що саме Юлія ТИМОШЕНКО буде його головним конкурентом на майбутніх парламентських і президентських виборах, що саме Юлія ТИМОШЕНКО є уособленням справжнього опору антиукраїнській та антидемократичній політиці, яку здійснює нинішній режим”, - переконані підписанти звернення.

Вони також зазначають, що український народ має гіркий, трагічний досвід перебування під владою єдиного “непомильного” ленінсько-сталінського режиму. Ми пам’ятаємо, що нищення свободи та альтернативи у політиці обернулось для народу безправністю, бідністю, голодоморами, приниженням гідності, духовності, русифікацією…

“Сьогодні ми стоїмо на порозі часу, коли все, що ми пережили в ХХ ст., починає повторюватися. Знову панує одна партія, чиниться політичний тиск на суспільство та ЗМІ, переслідується опозиція, процвітає беззаконня та корупція, влада здає національні інтереси і руйнує підвалини української ідентичності та державної незалежності України. Бандитське побиття у Верховній Раді депутатів із партії “Батьківщина” депутатами з Партії регіонів ще раз засвідчує, що “регіонали” поводяться на українській землі як окупанти”, - переконані представники української інтелігенції.

Вони вимагають від Президента України негайно “покласти край політичним репресіям, позбутися депутатів-бандитів із свого оточення, забезпечити збереження демократії, дотримання законності та прав людини у країні”, а також припинити політичні переслідування Ю.ТИМОШЕНКО.