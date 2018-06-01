У справу проти Тимошенко прокуратура намагається втягнути ЗМІ

На адресу редакцій обласних газет Хмельниччини міська прокуратура факсом розіслала лист, суть якого зводиться до 4 пунктів: чи писала ваша газета про вручення від Тимошенко автомобілів Opel Combo? Якщо, так, то за участю представників яких політичних сил? Також прокуратура просила надати їм примірник газети, де опублікована стаття й особисто з’явитися на допит у якості свідка.

Екс-Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко й гадки не мала, що матиме великі проблеми, коли організовувала благодійну кампанію (за державні гроші) безкоштовної роздачі автомобілів швидкої допомоги Opel Combo. Те, що ефект бумерангу обов’язково нагадає про себе — це одна річ. Інша справа, що у “медичну справу” правоохоронні органи намагаються вплутати засоби масової інформації.

Нещодавно “Українська правда” розмістила публікацію, де змалювала механізм розподілу іноземних машин. Наголошено, що купівля залізних коней для лікарень українським урядом відбувалася в умовах тотального безгрошів’я. Однак цей фактор, очевидно, менш за все бентежив відповідальних високопосадовців, оскільки все здійснювалося в рамках Програми уряду Тимошенко, про що свідчить красномовний напис на дарованих авто.

Минуло більше року, а правоохоронні органи тільки тепер зрозуміли, що пані Тимошенко допустилася суттєвих помилок. За дорученням Генпрокуратури, прокуратурі м. Хмельницького дано завдання допитати журналістів, котрі писали або якимось чином причетні до горезвісних машин.

Сама ж курява здійнялася вчора, коли на адресу редакцій обласних газет міська прокуратура факсом розіслала листи не новорічного характеру (див. копію листа). Суть листа зводилася до 4 пунктів: чи писала ваша газета про вручення автомобілів Opel Combo; якщо, так, то за участю представників яких політичних сил? Також прокуратура просила надати їм примірник газети, де опублікована стаття й особисто з’явитися на допит у якості свідка. Епістолярний гарнір прокуратура доповнила перцевою родзинкою: “З урахуванням викладеного, вимагаю забезпечити надходження нарочним до прокуратури міста Хмельницького запитуваної інформації до 15 години 22 грудня 2010 року”.

Тепер на мить уявіть ситуацію. Приїхала в Хмельницький Юлія Тимошенко і вручає ключі від нових швидких. Я як журналіст, який виконує свою роботу, описую цю подію і публікую в газеті. При цьому і в голову не приходить підозрювати, що автівки “не чисті” або не призначені для експлуатації для лікарень. Через рік прокуратура покличе на допит і запитає: “Ви писали про авто Opel Combo?” “Писав”, — спокійно відповім. “Вітаємо, ви проходите по справі як свідок”, — скажуть мені. Вочевидь, під листом прокуратури, припускаю, переслідується зовсім інша мета. Приміром, зайвий раз натиснути на медіа. А чому б і ні?

За словами редактора газети Хмельницької міської ради “Проскурів” Богдана Теленька, лист із прокуратури — це сигнал про те, що правоохоронні органи не до кінця вивчили законодавство. “Згадайте про жарт, який був за совєтів: “Коли в Москві стрижуть нігті, то в Києві відрубують пальці”. Щось подібне спостерігаю у діях прокуратури міста Хмельницького. Адже коли в обласній прокуратурі ще розуміють, що таке журналісти й загалом четверта влада, то міське відомство допускається неприпустимого свавілля. У мене виникли запитання до форми та змісту їхнього листа, що одержав учора. Я відмовився йти на допит, за що міська прокуратура пригрозила доставити мене під приводом, тобто конвоєм. Розумію, що хтось вважає, що “Проскурів” — це газета Юлії Тимошенко (мер Хмельницького Сергій Мельник у партії ВО “Батьківщина”. — Авт.) і комусь вигідне цькування журналістів”, — сказав він. Редактор зауважив, що ініціюватиме обговорення цього питання серед ЗМІ Хмельницького.

Сама ж історія з автомобілями Тимошенко, як на мене, не що інше, як спроба зайвий раз відвернути увагу суспільства від болючих проблем. “Ми вам кидаємо в інформаційний простір медичний компромат на Тимошенко, а самі підвищуємо пенсійний вік громадян”...

Віталій Тараненко