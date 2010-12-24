Стажування у сфері актуальних проблем законодавства та захисту прав людини

Ініціатива «Право та громадське здоров`я» Мережі фундацій Відкритого суспільства (Open Society Institute Law and Health Initiative (LAHI)) та національні фонди Вірменії, Грузії, Македонії та України оголошують конкурс учасників чергової однорічної програми стажування з актуальних проблем законодавства та захисту прав людини в контексті надання медичних послуг.

До участі у стажуванні запрошуються недавні випускники юридичних факультетів.

Мета стажування полягає в тому, аби, по-перше, сприяти підготовці нового покоління юристів, що володіють досвідом та знаннями у сфері захисту прав людини в контексті охорони здоров`я, а, по-друге, збільшити можливості та потенціал місцевих НУО для роботи в цій царині. Через проведення освітніх заходів, розробку матеріалів, налагодження мереж для співпраці ця ініціатива сприятиме також створенню нової сфери юридичного знання із захисту прав людини в контексті надання медичної допомоги.

Термін стажування - один рік.

Проект стартуватиме в Україні з 1 лютого 2011 року.

Останній день подання заявки - 15 січня 2011 року.

За детальнішою інформацією звертайтесь за наступним посиланням: http://www.civicua.org/grants/view.html?q=1517904