Чорноморська телерадіокомпанії звернувся до Карпачової за допомогою

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження щодо захисту конституційних прав працівників Чорноморської телерадіокомпанії на безперешкодну професійну діяльність, забезпечення належних умов праці та її оплати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Колектив Чорноморської телерадіокомпанії (ЧТРК) звернувся до Уповноваженого з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ за допомогою у знятті арешту банківських рахунків компанії та підтримки в боротьбі за відновлення конституційних прав, передусім на працю, забезпечення належних її умов та оплат.

Н.КАРПАЧОВА з’ясувала, що упродовж останніх 8 місяців відбуваються безперервні перевірки компанії Управлінням податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, Управлінням державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в АРК, Державною інспекцією з контролю за цінами в АРК, КРУ в АРК, Прокуратурою АРК, Головним управлінням СБУ в АРК, територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в АРК.

Н.КАРПАЧОВА зустрілася з цього приводу з Генеральним прокурором України Віктором ПШОНКОЮ.

Генеральний директор Чорноморської телерадіокомпанії Тетяна КРАСІКОВА повідомила Омбудсмана України, що на підставі отриманого від слідчого Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим Вячеслава СОЛОВЙОВА офіційного листа, в якому констатується, що блокування рахунків компанії "заважає нормальному здійсненню її фінансово-господарської діяльності", вдалося розблокувати банківські рахунки ЧТРК, і вчора працівники компанії отримали часткову заробітну плату.

При цьому, як зазначили в прес-службі Омбудсмана, залишається реальною загроза закриття мовлення компанії в телерадіоефірі, оскільки 15 грудня 2010 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження ЧТРК за недотримання нею ліцензійних вимог, зокрема 50-відсоткового рівня власного мовлення державною мовою.

Керівник ЧТРК надіслала листа про недостовірність інформації про діяльність компанії на ім’я голови Нацради Володимира МАНЖОСОВА. В ньому викладено прохання розібратися в ситуації та внести відповідні зміни до ліцензійної справи Чорноморської телерадіокомпанії.

За інформацією Т.КРАСІКОВОЇ, сьогодні телекомпанія ще працює, але “в режимі облогового стану, в очікуванні чергової атаки влади”.

Омбудсман вважає, що безпрецедентні масштабні втручання державних органів в господарську і творчу діяльність телерадіомовної організації є прямим порушенням гарантованих Конституцією України прав і свобод людини на працю, а також на доступ до інформації.