У розгляді справи Лозінського оголошено перерву

Дніпровський районний суд міста Києва оголосив до 11 год. 10 січня 2011 року перерву у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя на сьогоднішньому засіданні.

Вона зазначила, що наступне слухання почнеться із оголошення обвинувачувального висновку.

На сьогоднішньому засіданні суд розглянув і задовольнив низку клопотань адвокатів В.ЛОЗІНСЬКОГО та інших обвинувачуваних, зокрема, екс-прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА та екс-начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО.

Також суд відмовив у задоволенні деяких клопотань у зв’язку з передчасністю за рішенням суду їх подання.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи.