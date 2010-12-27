Порушення міліцією прав людини буде найтяжчим правопорушенням?

Порушення працівниками правоохоронних органів прав і свобод як потерпілих, так і звинувачених надалі розцінюватиметься як найтяжче правопорушення міліції і жорстко каратиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на підсумковій річній колегії в МВС заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Необхідно на чільне місце ставити права і свободи людини – як потерпілих, так і звинувачених. Будь-яке порушення прав людей розцінюватиметься як найтяжче правопорушення в міліції і за цим слідуватиме найжорсткіше покарання. Будь-яке таке порушення не виправдовує розкриття найтяжчого злочину. Не виправдовує найблагіші намір», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він додав, що міліції слід «максимально адекватно реагувати на заяви громадян, бо оцінка роботи міліції здійснюватиметься на основі оцінки громадянами роботи міліції».

У той же час А.МОГИЛЬОВ, коментуючи в інтерв`ю журналістам вчорашню заяву генерального прокурора Віктора ПШОНКИ про те, що наступного року органи прокуратури спільно з інститутом омбудсмана інспектуватимуть МВС для запобігання незаконному поводженню з громадянами, сказав: «Ми за будь-який контроль діяльності працівників міліції як з боку ЗМІ, так і з боку прокуратури і громадських організацій».