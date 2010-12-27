Міліція пояснила, як правильно затримувати громадян

Після скандалу з затриманням бійцями "Беркуту" журналіста Мустафи Найема, "Українська правда" надіслала запит до київської міліції, у якому просила оприлюднити інструкцію, якою регулюється перевірка документів громадян та затримання.

Також у запиті питалося:

- який порядок перевірки працівниками міліції документів громадян і затримання та яким чином правоохоронці визначають, що громадянин є "підозрілою особою"

- у яких випадках правоохоронці мають право затримувати громадян для встановлення особи?

- чи існують особливі умови для перевірки правоохоронцями "осіб кавказької національності" або "осіб зі східним типом обличчя"?

- чи є "східний тип обличчя" або "кавказька національність" підставою для перевірки правоохоронцями документів громадянина?

- чи мають право співробітники міліції світити ліхтарем у салони автомобілів громадян?

- чи мають право співробітники міліції вилучати у громадян мобільний телефон або інші речі при затриманні?

- Яким є порядок вилучення правоохоронцями особистих речей громадянина?

- Чи мають право працівники міліції обмежувати громадян у користуванні мобільним телефоном під час та після затримання?

- Чи має право громадянин на телефонні дзвінки під час та після затримання?

Роз`яснення київської міліції з цих питань наводимо повністю.

Як відомо, 13 грудня у Києві правоохоронці затримали журналіста Мустафу Найема. Його затримали після відмови повторно показати посвідчення журналіста.

Перед цим Найема, як описав сам журналіст, змусили вийти з машини і показати документи на підставі того, що він – "особа кавказької національності".

Згодом у міліції заявили, що вимагали у Найема документи у зв’язку з пограбуванням у тому районі, де стався інцидент із журналістом. Також там стверджували, що не відбирали у журналіста телефон.