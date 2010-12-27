Розгляд справи за позовом Інституту Медіа Права до Верховної Ради України

28 грудня 2010 року Вищий адміністративний суд України розгляне справу за позовом Інституту Медіа Права до Верховної Ради

України. У позовній заяві Інститут просить зобов`язати Верховну Раду України надати відповідь на інформаційний запит, поданий у вересні 2010 року.



Нагадаємо, що у зазначеному запиті йшлося про офіційне друковане видання Верховної Ради України - газети "Голос України". Інститут Медіа Права хотів дізнатися, як пов`язані організаційно і фінансово Верховна Рада України (засновник "Голосу України") та приватне підприємство, що видає цю газету.



Судове засідання відбудеться 28 грудня 2010 року о 16.30 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5.

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