Янукович: я не упевнений, що у справі Тимошенко буде суд

Підводячи підсумки року, що минає, Віктор Янукович порівнював реформи з хірургічним втручанням, під час якого потрібна анестезія... Питав журналістів, чи тисне на них влада... Заявив, що вдячний пресі за те, що та на нього тисне... Розказав про своє бачення національної ідеї...

Голова держави дав інтерв`ю в телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

Реформи – це надовго, доведеться терпіти

20 років країну латали, а не модернізували – з цієї заяви президент почав розмову про реформи в Україні. Лікували випадково, але не системно... Чи можемо ми так далі жити, будемо тягнути час, шукати зручний час для початку реформ?

“Я вам скажу, у моєму оточенні досить велика частина була скептиків, які казали: та давайте ми потихеньку... ми отримали владу, й хочемо спокійно жити, керувати. Але у мене совість не дозволяла дурити і людей, і самого себе. Треба сказати правду: чого ми будемо тягнути?” На президентських виборах більше 70% людей підтримали реформи й політиків, які пропонували модернізацію країни, ствердив президент. Та додав, що “створена найпотужніша група експертів, які пройшли цей шлях в деяких країнах світу, розвинутих країнах, де вже ці реформи опрацьовані”.

Янукович зауважив, що початок реформ завжди викликає більше негативу, але додав, що й лікування не може бути безболісним, особливо якщо це – хірургічне втручання... Анестезія потрібна, погодився президент з журналістом, - бо це гуманно. Й зауважив, що податкова реформа саме спрямована на лібералізацію податкової політики в державі. Янукович пропонує подивитися на країни світу – “не в багатьох країнах пішли, наприклад, на зниження податку на прибуток, податку на додану вартість, і ми цей крок зробили свідомо. У нас є цей досвід – коли ми раніше працювали у владі, ми знижували податки, й отримували позитивний результат.”

На Майдан, на думку Януковича, люди прийшли з протестом бо «дуже круто, дуже жорстко запропонував уряд цей шлях. І я абсолютно з ними згоден. От чому я їх підтримав, і запропонував м`який варіант, на який вони погодилися», - заявив президент. І нагадав, що як він і обіцяв під час виборчої компанії, «на 5 років ми звільняємо від податку на прибуток».

Разом з тим «ми під час реформ не гарантовані від помилок» – голова держави заявляє, що до цього питання він ставиться «природно». Але думки про те, що «декого потрібно в уряді замінити» у нього «були і залишилися». Підготовка і опрацьовування реформи не була достатньою – це було очевидно, були помилки і промахи, визнав президент. І заявив, що «при щонайменшому повторному такому кроці буде ухвалено рішення». Цю відповідальність, за його словами вже відчули автори податкової реформи – від Податкової до Азарова з Тігипком. Була жорстка розмова, і «ми достатньо самоктритично поставилися до цього питання, але не займалися самобичуванням». Пообіцявши покарати «батьків» податкової реформи за наступну ж помилку, президент попередив, що шлях реформ займе кілька років і порадив всім набратися терпіння. Тому що «якщо ми хочемо займати гідне місце в глобалізованому світі, то ми повинні сьогодні потерпіти з урахуванням того, що ми 20 років шарахалися з одного боку в інший».

Янукович каже, що особисто він переконаний, що реформи зроблять на краще. Бо у нього в економічній раді – молоді люди з прекрасною освітою, які вже показали себе у світі. “От мне особисто зателефонував президент Назарбаєв і по-дружньому сказав: “слухай, я від тебе не очікував заборонених прийомів. Ти у мене утягнув таких хлопців, з якими я пропрацював багато років, вони від мене пішли в Україну”. А я кажу: “ну, Султан Імешевич, ви вже дуже багато зробили, і тому сьогодні подивіться, як Казахстан розквітає...", - розказував Яенукович. "І я жодного рішення не ухвалюю, не первіривши до найдрібніших подробиць, якщо я не переконаний у тому, що цей шлях принесе успіх”.

Проблеми зі свободою слова та керована демократія

“Наведення порядку – це мрія кожного господаря” – з такого твердження президент почав відповідь на запитання про політичні репресії та нав’язування Україні “керованої демократії”. Ми всі мріємо жити в країні, яка проводить передбачувану політику, де закони захищають права людини, де є справедливий суд, свобода слова й ефективна економіка, бо “ніщо не принижує людину так, як бідність”. У всіх цих напрямках розпочаті реформи, які дадуть результат “найближчим часом”, обіцяє президент. Також він сподівається, що “сьогодні-завтра буде прийнятий закон про корупцію в Україні, який значно скорочуватиме можливість корупційних дій чиновників”.

Щодо свободи слова, тут вже Янукович поставив питання своїм інтерв’юерам: чи тисне на них хтось із влади, чи може їм встановлюють якійсь регламент? Євген Кисельов у відповідь запропонував поставити експеримент: троє журналістів ставитимуть президенту незручні запитання, й якщо їх не звільнять після цього, то в країні зі свободою слова все в порядку. “Тиск, Вікторе Федоровичу, був завжди, - відверто заявив Андрій Куликов, - він був, є й буде.”

“Ви на мене також тиснете,” – вставив Янукович, - але я вам за це вдячний. Бо у мене є можливість сказати правду через вас суспільству”. Бо скільки президент пам’ятає себе у владі, тій завжди не вистачало щоб суспільство відчувало “кожний її крок”, через що суспільство завжди дивується деяким не передбачуваним крокам влади. Тут президент закликав говорити “чим більше, тим краще” й говорити правду, “якою б гіркою вона не була.

Справа Тимошенко – суду не буде?

З точки зору порядку в країні, вибірковий підхід до виконання законів означатиме, що ми ніколи не наведемо лад. Якщо у нас будуть “недоторканні особи” – у нас ніколи не буде демократії, - заявив президент. На його думку все буде нормально, якщо працюватимуть два правила: презумпція не винуватості та невідворотність покарання. Янукович переконаний, що “у Юлії Володимирівни є всі можливості себе захистити”. “Я не можу зупиняти цей процес, і казати, оці справи розслідуйте, а ці – ні,” - пояснював голова держави.

Втім коли йдеться про “справу Тимошенко”, при тому, що за неї проголосувала безліч людей, Україна повинна одержати вагомі докази, і чи є у президента упевненість в тому, що суд буде справедливим, відкритим, і його вердикт прийме країна, - зацікавився Шустер. «Я не упевнений в тому, що буде суд», - ошелешив його Янукович. «Якщо в ході слідства будуть доведені факти того, що вона невинна, питання зніметься саме собою. Але, природно, якщо буде суд, звичайно ми зацікавлені в тому, щоб він був справедливим, щоб були всі докази. До речі, мені став відомий такий факт, що нинішній генеральний прокурор рішення про взяття Тимошенко під підписку про невиїзд приймав колегіально, а не особисто сам. Він зібрав колегію Генеральної прокуратури. Попросив слідчих викласти суть, матеріали попередньої перевірки. Вони виклали, і слідчі запропонували подати ці матеріали до суду для отримання згоди на затримання», - розповів глава держави.

Проте, за його словами, в ході обговорення на колегії була точка зору, зокрема генерального прокурора, – «не йти на цей крок, а узяти просто підписку. І створити умови, щоб у Юлії Володимирівни була змога використовувати всі існуючі можливості захисту, тобто не брати під варту. І слідчим було дано таку вказівку», - заявив Янукович, додавши, що «всі дуже відповідально до цього питання підходять».

Голова держави стверджує, що ніяких особливих подробиць справи він не знає, але під час «кожної зустрічі» з генпрокурором каже одне і те ж: «майте на увазі, що якщо ви допустите якусь помилку, яка дискредитує в цілому владу, ви постраждаєте першими, в першу чергу. І рішення буде найжорсткішим. Тому кожну букву, кому, крапку – все дивитися, щоб було в рамках закону», - підкреслив президент.

Янукович каже, що для нього головне – залишитися чесним

Через реформи, які зараз ідуть, коли чиновник втрачає владу, а людина має стати більш свободою, президент може втратити частину популярності. “На жаль, в політиці це так, - зітхнув Янукович. – Але я вірю в те, що якщо втрати й будуть на початку, з часом це буде компенсовано. Я хочу вам сказати, що для мене як для людини, дуже важливо бути чесним у вчинках. Легше за все сказати “так”. Й набагато складніше сказати “ні”. І от коли було ухвалене рішення, й ми пішли шляхом реформ, і я декому зі своїх партнерів сказав “ні”, як вони мене не переконували, - для мене це – не головне. Для мене головне, щоб, коли пройде час, я міг сказати сам собі й своєму найближчому оточенню, що я був чесним. Що ми пішли цим шляхом, щоб зробити для країни й для людей на краще”.

Ганна Ткаченко