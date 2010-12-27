Експерт: звинувачення в екстремізмі на адресу української бібліотеки - маячня

Директор багатопрофільного Центру творчості «Гуманітарний фонд Ірини Собяніної», кандидат педагогічних наук, магістр мистецтвознавства, член Творчого союзу професійних художників Росії Ірина СОБЯНІНА вважає необгрунтованими звинувачення в екстремізмі на адресу Бібліотеки української літератури в Москві.

Про це вона сказала власному кореспонденту УНІАН у Росії.

«Звинувачення Бібліотеки української літератури в екстремізмі – це цілковита маячня. Екстремізму тут немає і бути не може», - підкреслила І.СОБЯНІНА.

Вона зазначила, що її фонд уже впродовж 4 років співробітничає з бібліотекою і провів на її базі численні культурні заходи – дитячі концерти, виставки, виступи хорів та багато чого іншого.

За словами І.СОБЯНІНОЇ, діяльність бібліотеки є мирною і творчою, а висунуті звинувачення «просто смішні».

«Звинувачення на адресу колективу бібліотеки та її директора Наталії ШАРІНОЇ безпідставні. Звинувачення проти неї є нонсенсом і схожі на репресії 1937 року», - підкреслила І.СОБЯНІНА.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлене це слово. Це, зокрема, книжки про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також примірники газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». У список також потрапило видання «Національна безпека України» та ін.

26 грудня директор бібліотеки Н.ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.