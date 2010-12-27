За хабар слідчому міліції загрожує до 10 років ув’язнення

У Запорізькій області за дрібний хабар слідчому міліції загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, прокуратурою направлені до суду матеріали кримінальної справи стосовно слідчого Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, який 3 жовтня 2010 року одержав хабар у розмірі 2,5 тис. грн.

"Гроші були одержані від громадянина, який скоїв крадіжку, за перекваліфікацію скоєного ним злочину на "легшу" статтю Кримінального кодексу", - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що дії самого працівника міліції прокуратура кваліфікувала як злочин, передбачений ч.2 ст.368 УК, - "Отримання хабара посадовцем, який займає відповідальну посаду".

"Як покарання ця стаття КК України передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна", - констатували в прокуратурі.