Податкова намагається надурити спрощенців?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО ініціює надання парламенту інформації від податкової адміністрації щодо взаємин податкових органів з платниками єдиного податку.

Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, з’явилася інформація, що в деяких регіонах податківці укладають з підприємцями, які сплачують єдиний податок, угоди, що таке пільгове оподаткування буде діяти тільки протягом першого кварталу 2011 року.

В той же час, нагадав віце-спікер, згідно з ухваленим Податковим кодексом, таке оподаткування має відбуватися цілий рік. «Податкова адміністрація має дати роз’яснення з приводу того, на яких підставах укладаються ці угоди, і на яких підставах порушується податковий кодекс», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо інформація дійсно підтвердиться, то керівництво Податкової адміністрації має піти у відставку.

«Не можна допускати податкового свавілля. Тому керівництво податкової має офіційно роз’яснити принципи своїх взаємин з платниками єдиного податку протягом 2011 року», - сказав він.