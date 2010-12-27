Пасажирів потягу Київ-Москва вже не "труситимуть" ночами?

«Укрзалізниця», українські митники і прикордонники учора ввечері розпочали експеримент зі спрощення процедури прикордонних формальностей, митного контролю в поїзді №1/2 Київ-Москва.

Як передає кореспондент УНІАН, експеримент проводиться в рамках спільного наказу «Укрзалізниці», Держприкордонслужби і Держмитслужби.

«Експеримент полягає у тому, що всі прикордонні формальності проводитимуться тут, на станції Київ-Пасажирськіий», - сказав перед відправкою поїзда №1 начальник управління прикордонного контролю і реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ.

Зокрема, оформлення, перевірка пасажирів поїзда №1 Київ-Москва проводитиметься перед його відправкою. При цьому для прискорення процедури документи на право перетину кордону перевірятимуть при вході у вагон. Зворотний поїзд №2 Москва-Київ при приїзді в Україну перевірятимуть оглядові групи під час руху від ст. «Дарниця» в Києві до центрального вокзалу (кінцева зупинка).

Як повідомив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО, окрім підвищення комфорту для пасажирів, яким не доведеться проходити процедури пізно вночі, за рахунок спрощення митних процедур час руху скорочується приблизно на 20 хвилин. Стоянка поїзда в пункті контролю «Хутор-Михайлівський» скасована.

У той же час, за словами О.БІНЬКОВСЬКОГО, даний експеримент поки що проводиться тільки на території України, отже, прикордонний контроль на російській стороні проходитиме як і раніше, на прикордонному пункті Суземка. «Російська сторона активно вивчає цю ситуацію, але поки що час проведення такого експерименту з їх сторони не визначений», - зазначив О.БІНЬКОВСЬКИЙ. За його словами, час проведення експерименту не обмежений, він проводитиметься у такому вигляді, поки на вокзалі Київ-Пас. не відкриється пункт прикордонного контролю, стосовно чого активно ведеться робота.

За словами заступника голови Держмитслужби Ігоря ТИМОФЄЄВА, що стосується огляду локомотива, самого складу, то митники починають його проводити ще в парку.