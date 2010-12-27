Луценка за гратами примушуватимуть читати його справу?

Рішення слідчого Генеральної прокуратури затримати екс-міністра внутрішній справ Юрія ЛУЦЕНКА є юридично правильним дисциплінарним заходом з метою примушення обвинуваченого не затягувати слідство, а ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від Партії регіонів, член Вищої ради юстиції Валерій БОНДИК.

Він нагадав, що свого часу сам займався і розслідуванням кримінальних справ, і адвокатською практикою та наголосив, що відповідно до українського законодавства, лише слідчий, як процесуально незалежна особа, відповідає за строки розгляду справ, за вмотивованість і правильність висунутого обвинувачення.

“Тому коментувати дії слідчого – це взагалі невдячна річ. І я не можу коментувати, чому він обрав санкцію на затримання. Але тут немає жодного політичного підґрунтя. Тому що слідчий відповідає за дотримання строків розслідування справи, щоб воно було завершено і пішло до суду. Але обвинувачений не ознайомлюється із матеріалами, затягує - є така адвокатська хитрість...”, - зазначив В.БОНДИК.

При цьому він зауважив, що у даному випадку строк ознайомлення із матеріалами справи не зараховується до строку затримання, адже Ю.ЛУЦЕНКО не перебував під вартою.

Народний депутат також висловив думку, що тут має місце юридична колізія. “ЛУЦЕНКО на волі, і він абсолютно не зацікавлений ознайомлюватися... Тому, я гадаю, слідчий ухвалив правильне рішення щодо обрання такого дисциплінарного заходу, як затримання для забезпечення ознайомлення зі справою”, - підсумував В.БОНДИК.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Генпрокуратурі заявляли, що не виключають арешту Ю.ЛУЦЕНКА, якщо він перешкоджатиме передачі до суду матеріалів за порушеною проти нього кримінальною справою.

У ГПУ зазначали, що Ю.ЛУЦЕНКО жодного разу не прибув до слідчого для ознайомлення з матеріалами справи. На думку Генпрокуратури, така поведінка обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА свідчить про навмисне затягування ним строків по кримінальній справі та унеможливлює направлення її до суду.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО спростував повідомлення Генеральної прокуратури про його відмову знайомитися із матеріалами кримінальної справи у слідчого.

26 грудня Ю.ЛУЦЕНКА затримали співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа» біля його будинку на вулиці Старонаводницькій у Києві.

Екс-міністра утримують у слідчому ізоляторі СБУ, розташованому в Аскольдовому провулку.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою з його водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тис. грн. і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тис. грн.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО раніше заявляв, що його намагаються "прив’язати" до справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.