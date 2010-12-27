28 грудня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто і з якої причини відновлює судову справу по зведенню житлового будинку на території Олександрівської лікарні». Обговорюватимуться питання щодо порушення діючих законів України про виділення землі під будівництво. На прес-конференції будуть названі імена чиновників, які порушують чинне законодавство. Учасники: представники Олександрівської лікарні, Інституту фізіології, Міністерства культури, КМДА та Українського товариства охорони пам’яток культури. Організатор прес-конференції: Київська Рада об’єднань громадян (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.