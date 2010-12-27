Прес-конференція на тему: «Як і чому захоплюються парафії Київського Патріархату?

29 грудня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на тему: «Як і чому захоплюються парафії Київського Патріархату?». В роботі візьме участь речник Української Православної Церкви Київського Патріархату єпископ Євстратій (Зоря) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 270-68-93.Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.